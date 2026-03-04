إعلان

"غادروا فورًا".. السفارة الأمريكية في بغداد تطلق نداءً عاجلاً لرعاياها بالعراق

كتب : مصطفى الشاعر

08:12 م 04/03/2026

السفارة الأمريكية في بغداد

وجّهت السفارة الأمريكية لدى بغداد، نداءً عاجلًا إلى كافة رعاياها الموجودين على الأراضي العراقية، طالبتهم فيه بـ"المغادرة فورا"، في خطوة تعكس ذروة التوتر في المنطقة.

تحذيرات أمنية مشددة

جاءت دعوة السفارة الأمريكية بالتزامن مع التطورات الميدانية المتلاحقة، حيث شددت على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، في تنبيه أمني على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مؤكدة أن الظروف الراهنة تتطلب رحيل كافة المواطنين الأمريكيين من العراق "في أسرع وقت ممكن".

انهيار منظومة الكهرباء

تزامن تحذير السفارة في وقت أعلنت فيه وزارة الكهرباء العراقية عن حدوث "إظلام تام" في عموم المحافظات، بعد انطفاء المنظومة الكهربائية بشكل كامل ودون استثناء، وهو ما تسبب في شلل شبه كامل للمرافق الحيوية والحياة العامة.

شلل في المرافق ومخاوف أمنية

تسبب الانقطاع الشامل للكهرباء في زيادة "حالة الارتباك" بالشارع العراقي، وسط مخاوف من تأثر المستشفيات والمراكز الصحية، فيما تترقب الأوساط العراقية نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة ما إذا كان العطل "فنيا" أم نتيجة "عمل تخريبي" استهدف الخطوط الاستراتيجية، وهو ما زاد من وتيرة القلق الأمني لدى البعثات الدبلوماسية.


وتأتي هذه الخطوة "التصعيدية" من جانب واشنطن في ظل حالة من الاستنفار الأمني القصوى التي تشهدها المنطقة، وعقب ضربات متبادلة زادت من المخاوف حول سلامة البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المرحلة القادمة في المشهد العراقي.

العراق السفارة الأمريكية في بغداد القواعد الأمريكية هجمات على الخليج حرب إسرائيل وإيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران مقتل خامنئي

