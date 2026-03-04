وجّهت السفارة الأمريكية لدى بغداد، نداءً عاجلًا إلى كافة رعاياها الموجودين على الأراضي العراقية، طالبتهم فيه بـ"المغادرة فورا"، في خطوة تعكس ذروة التوتر في المنطقة.

تحذيرات أمنية مشددة

جاءت دعوة السفارة الأمريكية بالتزامن مع التطورات الميدانية المتلاحقة، حيث شددت على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، في تنبيه أمني على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مؤكدة أن الظروف الراهنة تتطلب رحيل كافة المواطنين الأمريكيين من العراق "في أسرع وقت ممكن".

تنبيه أمني - سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق - 4 مارس/آذار 2026

الموقع: العراق، على مستوى البلاد

الموضوع: التحديث رقم 5

تهتم حكومة الولايات المتحدة بسلامتكم، وستواصل تزويدكم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة. يُنصح المواطنين الأمريكيين في العراق بشدة بالمغادرة حالما… pic.twitter.com/Sll8dNnJqq — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 4, 2026

انهيار منظومة الكهرباء

تزامن تحذير السفارة في وقت أعلنت فيه وزارة الكهرباء العراقية عن حدوث "إظلام تام" في عموم المحافظات، بعد انطفاء المنظومة الكهربائية بشكل كامل ودون استثناء، وهو ما تسبب في شلل شبه كامل للمرافق الحيوية والحياة العامة.

شلل في المرافق ومخاوف أمنية

تسبب الانقطاع الشامل للكهرباء في زيادة "حالة الارتباك" بالشارع العراقي، وسط مخاوف من تأثر المستشفيات والمراكز الصحية، فيما تترقب الأوساط العراقية نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة ما إذا كان العطل "فنيا" أم نتيجة "عمل تخريبي" استهدف الخطوط الاستراتيجية، وهو ما زاد من وتيرة القلق الأمني لدى البعثات الدبلوماسية.



وتأتي هذه الخطوة "التصعيدية" من جانب واشنطن في ظل حالة من الاستنفار الأمني القصوى التي تشهدها المنطقة، وعقب ضربات متبادلة زادت من المخاوف حول سلامة البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المرحلة القادمة في المشهد العراقي.