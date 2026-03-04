قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده حاولت، بالتنسيق مع الدول الصديقة والجارة، تجنب اندلاع الحرب عبر المسار الدبلوماسي، إلا أن "العدوان العسكري الأمريكي-الإسرائيلي" لم يترك لطهران خياراً سوى الدفاع عن نفسها.

وأضاف بزشكيان، في رسالة موجهة إلى قادة الدول في المنطقة نشرها على منصة إكس تويتر سابقًا: "أصحاب الجلالة ورؤساء الدول الصديقة والجارة، سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب، لكن العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا".

وأكد الرئيس الإيراني احترام بلاده لسيادة دول المنطقة، مشدداً على أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن يتحقق من خلال تعاون دولها وجهودها المشتركة.



