رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا بسبب موقفها من الحرب مع إيران، مؤكداً أن موقف بلاده ثابت ويرفض التصعيد العسكري.

وقال سانشيز، في مقطع فيديو نشره مكتبه الأربعاء، إن موقف الحكومة الإسبانية من الصراع الحالي "واضح ومتسق"، ويتماشى مع المواقف التي تبنتها مدريد في أزمات دولية أخرى مثل الحرب في أوكرانيا وغزة.

وأضاف: "يمكن تلخيص موقف الحكومة الإسبانية في كلمات قليلة: لا للحرب"، مشدداً على أن إسبانيا تعارض انهيار النظام الدولي الذي يحمي المدنيين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضح أن المشكلات الدولية لا يمكن حلها عبر الصراع أو القصف، داعياً إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية بدلاً من التصعيد العسكري.

وكان ترامب قد انتقد، أمس، موقف إسبانيا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، واصفاً موقف مدريد من الصراع بأنه "فظيع"، ملوحاً بقطع العلاقات التجارية مع البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا سارعت إلى دعم إسبانيا، حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً مع سانشيز أكد خلاله "تضامن فرنسا الأوروبي" مع مدريد في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الاقتصادية الأخيرة.