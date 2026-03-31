بيروت (د ب أ)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عدد من الغارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من البلدات الجنوبية ومنطقة البقاع الغربي شرق لبنان ومنطقة المنصورية – مار روكز في جبل لبنان وبلدة الشهابية في جنوب لبنان.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في منطقة الغبيري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلا لسكان المبنى. كما أغار على بلدة مجدل زون الجنوبية. وأغار على بلدة ديرقانون - رأس العين الجنوبية ما أدى إلى سقوط جريح، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على المنطقة الواقعة بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي شرق لبنان. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة عيتيت في جنوب لبنان. وتعرض جبل البياضة في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن غارةً إسرائيلية استهدفت شقة في الطابق الأرضي في أحد المباني في منطقة المنصورية - مار روكز في جبل لبنان، وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف . كما أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفاً بلدة الشهابية في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة شمع في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد أغار في وقت سابق بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات ياطر والمنصوري، والقليلة، والحنية، في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات تولين وقبريخا ومجدل سلم والمنصوري والقليلة وبيوت السياد وأطراف بلدة البياضة في جنوب لبنان.

كما أغار قبل ظهر اليوم على بلدة ديركيفا الجنوبية ما أدى إلى سقوط شهيدين. كما أغار على بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان. وأغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على سيارة من نوع "رابيد" في منطقة القاسمية في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيدين.