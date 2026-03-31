قال بيت هيجسيث، وزير الدفاع الأمريكي، إن الأيام المقبلة من الصراع ستكون حاسمة، مشيرًا إلى أن عدد المقذوفات التي أطلقتها إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يُعد الأدنى منذ بداية الحرب، بحسب وول ستريت جورنال.

جاءت تصريحات "هيجسيث"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الجنرال دان كين، وذلك بعد وقت قصير من انتقاد الرئيس دونالد ترامب، لحلفاء الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا إياهم إلى تنفيذ عملية خاصة بهم للسيطرة على مضيق هرمز من إيران.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، وفي وقت سابق، أن ترامب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحملة ضد إيران حتى في حال بقاء المضيق مغلقًا إلى حد كبير، مع تأجيل عملية معقدة لإعادة فتحه إلى وقت لاحق.

وفي سياق منفصل، استهدفت الولايات المتحدة مستودعًا كبيرًا للذخيرة في مدينة أصفهان باستخدام قنابل خارقة للتحصينات تزن 2000 رطل، بحسب مسؤول، في وقت شهدت فيه الإمارات العربية المتحدة أحد أعنف أيام الهجمات الإيرانية منذ الأسبوع الأول للحرب.

وتتجه حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش والسفن الحربية المرافقة لها إلى الشرق الأوسط، لتنضم إلى مجموعتي حاملة طائرات أمريكيتين أخريين في المنطقة.