الهجمات الأمريكية تضرب مستشفى نفسيًا ومصنع أدوية في إيران

كتب : وكالات

04:50 م 31/03/2026

حرب إيران وأمريكا

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الغارات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران استهدفت مؤخرًا مستشفى نفسيًا ومصنعًا لإنتاج أدوية السرطان، بينما حذرت وكالات الإغاثة من الهجمات على المنشآت الصحية.

وذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية (IRIB) أن أحد أكبر مصانع إيران لإنتاج أدوية السرطان والمخدرات التخديرية تعرض للقصف يوم الثلاثاء.

الهجوم على مستشفى نفسي

في وقت سابق من الأسبوع، تعرض مستشفى دلّارام سينا النفسي الجديد في طهران لأضرار كبيرة نتيجة هجوم على العاصمة الإيرانية، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا). وكان هناك نحو 30 مريضًا في المستشفى وقت القصف مساء الاثنين، بحسب رئيس المستشفى.

وقال رئيس المستشفى حسب وكالة الأنباء الإيرانية: "تكسرت الأبواب والنوافذ، كما تضررت جدران المبنى".

وأفادت تقارير أن الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية دمرت أحياء كاملة، وأسفرت عن مقتل المئات، وأدت إلى تراجع الخدمات الأساسية. وأوضح نائب وزير الصحة الإيراني أن ما لا يقل عن 190 مركزًا صحيًا وطبيًا تعرضت للهجوم منذ بداية الحرب في 28 فبراير.

وأفاد مسؤول من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إيران أن 17 مركزًا تابعًا للوكالة تعرض للقصف، وتضررت أو دُمرت نحو 100 سيارة إسعاف. وقالت ماريا مارتينيز، رئيسة وفد الاتحاد في إيران لشبكة سي إن إن: "هذه ليست مجرد مركبات، بل غالبًا الأمل الوحيد للناس عندما تتساقط القنابل".

