مسؤول إيراني: توقف محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم بعد غارة جوية

كتب : وكالات

12:59 م 31/03/2026

إيران

أفادت وسيلة إعلام إيرانية شبه رسمية، بأن محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية خرجت عن الخدمة إثر غارة جوية، نقلًا عن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية.

وقال رئيس مركز الصحة البيئية والمهنية بوزارة الصحة الإيرانية، بحسب وكالة إسنا: "يتم توفير مياه الشرب في جزيرة قشم عبر محطات التحلية. وللأسف، تم استهداف إحدى هذه المحطات، وقد خرجت عن الخدمة بالكامل، إذ لا يمكن إصلاحها على المدى القصير".

وتقع جزيرة قشم، التي تفصلها عن البر الإيراني الرئيسي مياه مضيق كلارنس، ضمن ما يصفه باحثون بـ"قوس الدفاع" الإيراني قرب مضيق هرمز.

ويعتمد نحو 100 مليون شخص في منطقة الخليج العربي – حيث شحّ المياه العذبة – على محطات تحلية المياه لتوفير مياه الشرب.

وفي وقت مبكر من النزاع، قال مسؤولون بحرينيون إن طائرة مسيّرة إيرانية ألحقت أضرارًا بمحطة تحلية، دون أن يؤثر ذلك على إمدادات المياه.

كما ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 7 مارس أن الولايات المتحدة استهدفت نفس محطة التحلية في جزيرة قشم، وهو ما نفته واشنطن.

جزيرة قشم حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها مورو وبابلي.. موندليز ترفع أسعار شيكولاتة كادبوري حتى 10 جنيهات
اقتصاد

بينها مورو وبابلي.. موندليز ترفع أسعار شيكولاتة كادبوري حتى 10 جنيهات
حبس سائق تطبيق نقل ذكي 3 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة بالتجمع
حوادث وقضايا

حبس سائق تطبيق نقل ذكي 3 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة بالتجمع
كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
نصائح طبية

كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
ظهرت فجرا وأثارت الجدل.. ما حقيقة الظاهرة الغريبة في سماء القاهرة؟
مصراوى TV

ظهرت فجرا وأثارت الجدل.. ما حقيقة الظاهرة الغريبة في سماء القاهرة؟
بيان رسمي بمواعيد الامتحانات للبكالوريا والإعدادية والثانوية العامة
مدارس

بيان رسمي بمواعيد الامتحانات للبكالوريا والإعدادية والثانوية العامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة