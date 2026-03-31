وسط أنباء عن تدخل برّي في إيران.. انطلاق سفينة طرابلس الأمريكية عبر المحيط الهندي

كتب : مصراوي

08:19 ص 31/03/2026

سفينة طرابلس الأمريكية

وكالات

نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" صورة للسفينة الحربية البرمائية "طرابلس" USS Tripoli (LHA 7) في المحيط الهندي بتاريخ 29 مارس، وسط أنباء عن التحضير لعملية برية في إيران.

يمكن أن يندرج نشر هذه الصورة بعد أيام على وصول السفينة الحربية إلى منطقة مسوؤلية القيادة المركزية على أنه خطوة ضمن سياق التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران منذ 28 فبراير 2026.

وتحمل السفينة اسم "طرابلس" تخليدا لذكرى "معركة درنة" الحاسمة في أبريل 1805 خلال حرب البربر الأولى.

وتُعد هذه المعركة علامة فارقة في التاريخ العسكري الأمريكي، حيث نجحت قوة مشتركة بقيادة وليام إيتون وملازم مشاة البحرية بريسلي أو'بانون، في مسيرة صحراوية شاقة من الإسكندرية إلى درنة، والاستيلاء على المدينة ورفع العلم الأمريكي فوق تحصيناتها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة خارج القارة الأمريكية.

وقد تركت هذه المعركة إرثا عميقا في تقاليد مشاة البحرية، بما في ذلك اعتماد سيف المماليك في زي الضباط، والسطر الشهير في النشيد الرسمي: "إلى شواطئ طرابلس".

وعلى صعيد العمليات الراهنة، تُعد "طرابلس" منصة هجوم برمائي متطورة قادرة على دعم عمليات الإنزال السريع ونشر قوات مشاة البحرية ومعداتهما الثقيلة.

وتشير التحضيرات الجارية على متنها إلى جاهزيتها للمشاركة في عمليات برية محتملة، لا سيما في إطار التبادل الصاروخي والجوي الحالي.

وتتمتع السفينة بقدرات تسمح لها بالعمل كنقطة ارتكاز للضربات الجوية، ودعم القوات الخاصة في المهام البرية، مما يجعلها عنصرا محورياً في أي تصعيد مستقبلي.

وفي ظل التوتر المتصاعد، تراقب الأوساط العسكرية عن كثب إمكانية تحول دور السفينة من الردع إلى المشاركة المباشرة في عمليات قتالية برية، مستلهمةً في اسمها وتاريخها دروس معركة درنة التي أثبتت قدرة القوات الأمريكية على العمل في بيئات معقدة بعيدا عن قواعدها، وفقا لروسيا اليوم.

سفينة طرابلس الأمريكية المحيط الهندي تدخل برّي في إيران سفينة طرابلس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
حوادث وقضايا

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها