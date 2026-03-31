إعلان

حال حدوث تصعيد.. تقارير أمريكية: إيران تضغط على الحوثيين لـ استهداف الملاحة بالبحر الأحمر


كتب- محمد أبو بكر:

03:20 ص 31/03/2026

الملاحة في البحر الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مسؤولون أوروبيون مطلعون، إن إيران تضغط على جماعة الحوثيين للاستعداد لحملة جديدة ضد حركة الشحن في البحر الأحمر، حال حدوث أي تصعيد إضافي من جانب الولايات المتحدة في حربها ضد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤولون، لـ بلومبيرج، أن قادة الحوثيين في اليمن، وهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، يدرسون خيارات لتنفيذ تحركات أكثر عدوانية بعد إطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل، وفق ما ذكره أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المعلومات.

وقال الحوثيون، خلال إعلانهم استهداف إسرائيل السبت، إنهم سيواصلون عملياتهم العسكرية حتى تتوقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والجماعات المتحالفة معها، بما في ذلك "حزب الله" في لبنان، دون أن يحددوا استهداف ناقلات النفط أو السفن العابرة في البحر الأحمر.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت مجددًا، حيث تجاوزت العقود الأمريكية 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022، في ظل مخاوف من تصعيد عسكري أوسع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملاحة بالبحر الأحمر البحر الأحمر إيران الحوثيين اليمن جماعة الحوثيين حركة الشحن في البحر الأحمر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

