أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، في إطار التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب، في بيانات متفرقة، إن عناصره استهدفوا مستوطنتي المطلة ودوفيف، إلى جانب موقعي الغجر ومشمار الكرمل وثكنة شوميرا داخل إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف أيضًا تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مستوطنتي أفيفيم وكريات شمونة، فضلًا عن مواقع في بلدتي الخيام والعديسة جنوب لبنان، باستخدام صليات صاروخية.

وأشار الحزب إلى أنه نفذ في وقت سابق من الشهر الجاري هجومًا استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا جنوب مدينة حيفا.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل، حيث يشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ مطلع مارس سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان والبقاع، امتدت إلى مناطق في جبل لبنان وشمال البلاد.

كما شهدت الأيام الأخيرة تحركات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، بالتزامن مع تزايد وتيرة الاشتباكات عبر الحدود.