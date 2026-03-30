حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية

كتب : مصراوي

10:32 ص 30/03/2026

حزب الله

د ب أ

أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، في إطار التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب، في بيانات متفرقة، إن عناصره استهدفوا مستوطنتي المطلة ودوفيف، إلى جانب موقعي الغجر ومشمار الكرمل وثكنة شوميرا داخل إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف أيضًا تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مستوطنتي أفيفيم وكريات شمونة، فضلًا عن مواقع في بلدتي الخيام والعديسة جنوب لبنان، باستخدام صليات صاروخية.

وأشار الحزب إلى أنه نفذ في وقت سابق من الشهر الجاري هجومًا استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا جنوب مدينة حيفا.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل، حيث يشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ مطلع مارس سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان والبقاع، امتدت إلى مناطق في جبل لبنان وشمال البلاد.

كما شهدت الأيام الأخيرة تحركات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، بالتزامن مع تزايد وتيرة الاشتباكات عبر الحدود.

فيديو قد يعجبك



"مكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"مكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
الإفتاء تحذر من قتل الكلاب المؤذية والحيوانات الضالة
أخبار

الإفتاء تحذر من قتل الكلاب المؤذية والحيوانات الضالة

كيف تدعم الألياف الموجودة في الموز حركة الأمعاء والهضم؟
نصائح طبية

كيف تدعم الألياف الموجودة في الموز حركة الأمعاء والهضم؟
تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس