قطر تدين استهداف منشآت حيوية في الكويت وتطالب بوقف الهجمات الإيرانية

كتب : وكالات

10:08 ص 30/03/2026

قطر تدين استهداف منشآت حيوية في الكويت

أدانت قطر، الاثنين، الهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت حيوية في الكويت، شملت معسكرًا عسكريًا ومحطة لتوليد الكهرباء وأخرى لتحلية المياه، في ظل استمرار التصعيد الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنها "تدين بشدة الهجمات الإيرانية الآثمة" التي طالت البنية التحتية، مؤكدة أن هذه الضربات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى وقوع إصابات في صفوف القوات المسلحة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بمحطات المياه والطاقة.

وشددت الدوحة على ضرورة وقف ما وصفته بـ"الهجمات غير المبررة" على الدول الشقيقة، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

ويأتي هذا التطور في وقت تعتمد فيه دول الخليج بشكل كبير على محطات تحلية المياه كمصدر رئيسي لمياه الشرب، ما يثير مخاوف من تداعيات استهداف هذا النوع من البنية التحتية الحيوية.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد أفادت، في وقت سابق، بمقتل عامل هندي وإصابة آخرين جراء أضرار لحقت بمبنى خدمات في محطة لتوليد الطاقة وتقطير المياه نتيجة الهجوم.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة المخاوف بشأن سلامة العمالة الأجنبية في المنطقة، في ظل تكرار استهداف منشآت حيوية، خاصة مع اعتماد اقتصادات الخليج بشكل كبير على العمالة القادمة من جنوب آسيا.

قطر إيران الكويت الحرب على الخليج إيران وأمريكا

