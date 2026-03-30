إعلان

الحرس الوطني الكويتي يُعلن اعتراض 5 طائرات مسيرة

كتب : مصراوي

08:32 ص 30/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم الإثنين، أنه أسقط 5 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل جدعان في بيان صباح الإثنين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

‏جاء ذلك بعد ساعات من تضرر مبنى خدمي في إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه جراء هجوم إيراني على دولة الكويت، وأسفر عن مقتل شخص يحمل الجنسية الهندية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات مسيرة الكويت الحرس الوطني الكويتي هجوم على الكويت الحرب بين إيران وأمريكا إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

