سفير أمريكا في إسرائيل: منع الشرطة الإسرائيلية كاردينال الكنيسة الكاثوليكية من دخول الكنيسة "يصعب تبريره"

كتب : مصراوي

10:24 م 29/03/2026

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

قال السفير الأمريكي في تل أبيب مايكل هاكابي، إن منع الشرطة الإسرائيلية للكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس اللاتيني، والأب فرانشيسكو إيلبو أثناء توجههما إلى كنيسة القيامة، اليوم الأحد، للإحتفال بأحد الشعانين حدث للمرة الأولى منذ قرون.

وأضاف هاكابي في منشور على منصة أكس، إن منع البطريرك من دخول الكنيسة في أحد الشعانين "يصعب فهمه أو تبريره".

وبررت الشرطة الإسرائيلية منعهما بمخاوف أمنية مرتبطة بالحرب الإيرانية.

وأفادت البطريركية اللاتينية في القدس أن الشرطة أوقفت الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس اللاتيني، والأب فرانشيسكو إيلبو خلال أحد الشعانين.

وقال في بيان له إن الصلاة المقترحة كانت أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به للتجمعات خلال الظروف الحالية وهو 50 شخصًا.

وكتب هاكابي: "من الصعب فهم أو تبرير منع البطريرك من دخول الكنيسة يوم أحد الشعانين لحضور مراسم خاصة".

من ناحية أخرى، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة، التي زعم أنها تُضاف إلى "الزيادة المقلقة في انتهاكات حرمة الأماكن المقدسة في القدس".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن تصرف الشرطة "يشكل جريمة ليس فقط ضد المؤمنين، بل ضد كل مجتمع يعترف بالحرية الدينية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لم تكن هناك أي نية خبيثة على الإطلاق، وإنما مجرد حرص على سلامة بيتسابالا ومرافقيه".

وأضاف أن الاستعدادات جارية للسماح للكنيسة بالصلاة في الكنيسة خلال الأيام المقبلة.

