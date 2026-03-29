نبهت البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في العاصمة العراقية، اليوم الأحد، من نوايا محتملة لطهران ووكلائها لشن ضربات تستهدف المؤسسات التعليمية الأمريكية في مدن بغداد والسليمانية ودهوك، في إطار تداعيات حرب إيران الراهنة.

مخاطر استهداف الأكاديميين في ظل حرب إيران

أوضحت السفارة الأمريكية في بيان، أن التهديدات قد تشمل كافة الجامعات التي تُصنف على أنها مرتبطة بواشنطن، مشيرة إلى أن هذا التحذير يأتي عقب وعيد إيراني طال المنشآت التعليمية الأمريكية في عموم منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن الفصائل الموالية لطهران نفذت بالفعل عمليات هجومية مكثفة طالت رعايا أمريكيين ومصالح حيوية فوق الأراضي العراقية منذ اندلاع شرارة المواجهة بين إيران وأمريكا.

وانتقدت السفارة في تقريرها أداء السلطات في بغداد، معتبرة أن الحكومة العراقية لم تنجح في كبح جماح الهجمات التي تُشن ضد الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين انطلاقا من أراضيها.

وجددت البعثة دعوتها الصارمة لكافة المواطنين الأمريكيين بضرورة مغادرة الأراضي العراقية فورا لتجنب مخاطر التصعيد العسكري ضمن حرب إيران المستعرة.

توقف التعليم النظامي جراء حرب إيران وأمريكا

واضطرت مراكز تعليمية عديدة في الإقليم للتحول نحو نظام الدراسة عن بُعد، كإجراء احترازي منذ أن أدت ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية على العمق الإيراني إلى انفجار الأوضاع العسكرية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، يرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأمين الرعايا بالخارج، مع استمرار حالة اللاستقرار التي تفرضها حرب إيران على المشهد التعليمي والسياسي في العراق.