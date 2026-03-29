أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع المحلل الأمريكي مهدي حسن، اليوم الأحد، أن طهران أعدت نفسها لكافة السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك "الهجوم البري"، محذّرا واشنطن من عواقب وخيمة.

استعداد لسيناريو الحرب الشاملة

شدد بقائي، على أنه في حال اتخاذ قرار بدخول الأراضي الإيرانية، فإن الرد سيكون "أوسع نطاقا بكثير مما شهدوه حتى الآن"، مضيفا: "نحن لا نسعى للحرب، ولكن إذا فُرضت علينا، فسنُدافع عن أنفسنا وعن أرضنا بكل قوة"، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

انتصار المقاومة واتهامات لترامب

في قراءته للمشهد الميداني بعد شهر من الصراع، صرح بقائي، بأن إيران تعتبر نفسها "منتصرة" في هذه المواجهة، معتبرا أن الولايات المتحدة في حالة حرب مع بلاده منذ عام 1979.

ووصف المتحدث الإيراني، الرئيس دونالد ترامب بأنه "ألعوبة بيد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو"، مشيرا إلى أن واشنطن انجرت إلى "حرب إسرائيل" بسبب حسابات خاطئة، رغم امتلاك خصوم إيران تفوقا تكنولوجيا ونوويا.

خديعة الدبلوماسية وغياب الضمانات

حول إمكانية العودة للطاولة المفاوضات، أعرب بقائي، عن شكوك عميقة تجاه "الدبلوماسية الأمريكية"، كاشفا أن إيران تعرّضت للهجوم مرتين في الأشهر التسعة الماضية "بينما كانت في خضم المفاوضات".

وأوضح المتحدث، أن تجارب الماضي أثبتت "عدم وجود ضمانات أمنية" حقيقية، مشددا على أن إيران يجب أن تضمن أمنها بنفسها عبر استخدام كافة أوراق الضغط لمنع تكرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

ملف النووي.. عروض مرفوضة وتنازلات سابقة

بشأن المبادرات المطروحة، أقر بقائي، بتلقي مقترحات أمريكية عبر وسطاء (من بينهم باكستان)، لكنه وصفها بأنها "تعجيزية وغير منطقية".

وحول مفاوضات "جنيف"، أكد إسماعيل بقائي، صحة تصریحات الوسيط العُماني بأن الاتفاق كان "في المتناول"، مشيرا إلى أن إيران أظهرت "مرونة غير مسبوقة" بموافقتها على رقیق اليورانيوم عالي الغنى وعدم تراكمه، إلا أن واشنطن "خانت الدبلوماسية" مرة أخرى.

الوضع الداخلي وقضية الاحتجاجات

في الشأن الداخلي، طمأن بقائي، على صحة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أنه "بخير ويمارس مهامه كقائد للقوات المسلحة".

وحول احتجاجات يناير الماضي، أقر المتحدث بسقوط 3170 قتيلا، معتبرا أن 2400 منهم "شهداء" من قوات الأمن والمدنيين الذين سقطوا برصاص "مندسين ومسلحين" وجهتهم أمريكا وإسرائيل لتحويل الاحتجاجات المطلبية إلى "أعمال عنف لتغيير النظام".

رسالة للشعب الأمريكي

في ختام حديثه، وجّه إسماعيل بقائي، رسالة إلى الشعب الأمريكي وصف فيها الحرب الجارية بأنها "حرب أهواء وليست حرب الشعب الأمريكي ضد الإيرانيين". وحمّل إدارة ترامب المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والأمنية العالمية لهذه الحرب التي "فُرضت على المنطقة" لخدمة المصالح الإسرائيلية، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية "تتحين الفرصة" للرد على أي حماقة عسكرية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.