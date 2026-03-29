أكد الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أهمية دعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية خلال المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات متصاعدة وحروب وصراعات معقدة تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار الدول.

وشدد "الجازولي" في بيان له اليوم على أن الوقوف خلف القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يُعد واجبًا وطنيًا ودينيا تمليه طبيعة المرحلة، التي تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الأمن القومي، سواء على المستوى الداخلي من خلال تعزيز الاستقرار والتنمية، أو على المستوى الخارجي عبر تبني سياسات متوازنة تسعى إلى تهدئة النزاعات ودعم السلام في المنطقة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا مجتمعيًا متزايدًا، خاصة في ظل انتشار الشائعات ومحاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية.

وأشار إلى أن الطرق الصوفية لها دور وطني وروحي مهم في دعم استقرار المجتمع، من خلال نشر قيم التسامح والاعتدال، وترسيخ مفاهيم الانتماء وحب الوطن، مؤكدًا أن التصوف كان ولا يزال أحد ركائز التوازن المجتمعي في مصر.

كما دعا الجازولي إلى تعزيز روح التضامن بين المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات أو تهديدات قد تواجه البلاد.

وفي سياق متصل، أكد شيوخ الطرق الصوفية تأييدهم لما جاء في تصريحات الجازولي، مشيرين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى، والالتفاف حول مؤسسات الدولة للحفاظ على استقرارها.

واختتم الجازولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، بما تمتلكه من تاريخ عريق ومؤسسات قوية وشعب واعٍ، قادرة على تجاوز مختلف الأزمات، والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.