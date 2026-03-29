اندلع حريق في أحد المصانع الإسرائيلية بمنطقة النقب جنوب الأراضي المحتلة، اليوم الأحد، عقب تعرضه لإصابة مباشرة جراء قصف صاروخي إيراني، وفق ما أفادت به القناة 13 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن عامل نظافة أصيب في موقع الحادث جراء الهجوم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.

إسرائيل تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من الموقع

من جانبها، بثت القناة 14 الإسرائيلية مقاطع فيديو أظهرت تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود من موقع الحادث، وسط تقارير تشير إلى أن المصنع المستهدف يعمل في مجال الكيماويات، وفي هذا السياق دعت السلطات الإسرائيلية المواطنين إلى عدم الاقتراب من موقع المصنع الذي تعرض للقصف.

הזירה ברמת חובב: חשש לדליפת חומרים מסוכנים, צוותי כבאות והצלה בזירה, פועלים התבקשו להסתגר במרחבים מוגנים@pozailov1 @Itsik_zuarets pic.twitter.com/E02fRkA3hp — כאן חדשות (@kann_news) March 29, 2026

وأفادت القناة 14 بأنه تم إغلاق طريق سريع في منطقة نيوت هوفاف جنوب البلاد، بسبب حادثة تتعلق بمواد خطرة، محذرة من الاقتراب من الموقع، ومشددة على ضرورة أن يتخذ أي شخص موجود في المنطقة إجراءات الحماية اللازمة.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بأن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مجمعًا للصناعات العسكرية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، ضمن موجة صاروخية جديدة.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع، أن الهجوم استهدف مصنعًا تابعًا للصناعات العسكرية الإسرائيلية في جنوب الأراضي المحتلة، ومن جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن القوات المسلحة نفذت هذا الهجوم ردًا على استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل للبنية التحتية الصناعية، مؤكدًا أن الضربة جاءت في إطار رد وصفه بـ"الحازم".