كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعمل على إعداد خطط لعمليات برية محتملة داخل إيران قد تمتد لعدة أسابيع، بالتزامن مع تدفق آلاف الجنود وعناصر مشاة البحرية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المسؤولون إلى أن أي تحرك بري محتمل لن يصل إلى مستوى الغزو الشامل، لكنه قد يتضمن تنفيذ غارات محدودة تقودها قوات مشتركة تضم وحدات من العمليات الخاصة إلى جانب قوات مشاة تقليدية، مؤكدين أن هذه الترتيبات يجري التحضير لها داخل البنتاجون منذ أسابيع.

القرار بيد ترامب ولم يُحسم بعد

كما لفتوا إلى أن مثل هذه العمليات قد تضع القوات الأمريكية أمام مخاطر متعددة، من بينها هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ قد تشنها إيران، إضافة إلى احتمال وقوع اشتباكات مباشرة على الأرض وتهديد العبوات الناسفة، مشيرًة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال غير محسوم بشأن هذه الخطط، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان سيوافق على تنفيذها كليًا أو جزئيًا أو قد يرفضها بالكامل، في ظل رسائل متباينة صدرت مؤخرًا عن البيت الأبيض.

سيناريوهات التدخل الأمريكي في طهران

وكشف مسؤولون أن المناقشات داخل الإدارة الأمريكية خلال الشهر الماضي تناولت سيناريوهات عدة، من بينها احتمال السيطرة على جزيرة خرج التي تعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط الإيراني، إلى جانب تنفيذ غارات في مناطق ساحلية أخرى قرب مضيق هرمز بهدف العثور على أسلحة يمكن استخدامها لاستهداف الملاحة التجارية والعسكرية وتدميرها.

وأشار أحد المطلعين إلى أن مثل هذه العمليات قد تستغرق "أسابيع وليس أشهرًا"، في حين قدّر مصدر آخر الإطار الزمني المحتمل بنحو شهرين تقريبًا، بينما لم يصدر عن البنتاجون أي تعليق، ردًا على طلبات للتعقيب.

خطط عسكرية واسعة

وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" وصحيفة "وول ستريت جورنال" خلال الأيام الأخيرة بأن الإدارة الأمريكية تدرس إرسال نحو 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لتعزيز القوات المنتشرة بالفعل في المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية وصول السفينة الهجومية البرمائية "تريبولي" إلى الشرق الأوسط وعلى متنها عناصر من "الوحدة 31" الاستكشافية التابعة لمشاة البحرية، التي كانت متمركزة في أوكيناوا اليابانية، وتضم نحو 3500 جندي أمريكي.