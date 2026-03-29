بعد وصول آلاف الجنود للمنطقة.. هل تتدخل أمريكا بريًا في إيران؟

كتب : محمد جعفر

11:08 ص 29/03/2026

التدخل البري في إيران

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعمل على إعداد خطط لعمليات برية محتملة داخل إيران قد تمتد لعدة أسابيع، بالتزامن مع تدفق آلاف الجنود وعناصر مشاة البحرية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المسؤولون إلى أن أي تحرك بري محتمل لن يصل إلى مستوى الغزو الشامل، لكنه قد يتضمن تنفيذ غارات محدودة تقودها قوات مشتركة تضم وحدات من العمليات الخاصة إلى جانب قوات مشاة تقليدية، مؤكدين أن هذه الترتيبات يجري التحضير لها داخل البنتاجون منذ أسابيع.

القرار بيد ترامب ولم يُحسم بعد

كما لفتوا إلى أن مثل هذه العمليات قد تضع القوات الأمريكية أمام مخاطر متعددة، من بينها هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ قد تشنها إيران، إضافة إلى احتمال وقوع اشتباكات مباشرة على الأرض وتهديد العبوات الناسفة، مشيرًة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال غير محسوم بشأن هذه الخطط، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان سيوافق على تنفيذها كليًا أو جزئيًا أو قد يرفضها بالكامل، في ظل رسائل متباينة صدرت مؤخرًا عن البيت الأبيض.

سيناريوهات التدخل الأمريكي في طهران

وكشف مسؤولون أن المناقشات داخل الإدارة الأمريكية خلال الشهر الماضي تناولت سيناريوهات عدة، من بينها احتمال السيطرة على جزيرة خرج التي تعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط الإيراني، إلى جانب تنفيذ غارات في مناطق ساحلية أخرى قرب مضيق هرمز بهدف العثور على أسلحة يمكن استخدامها لاستهداف الملاحة التجارية والعسكرية وتدميرها.

وأشار أحد المطلعين إلى أن مثل هذه العمليات قد تستغرق "أسابيع وليس أشهرًا"، في حين قدّر مصدر آخر الإطار الزمني المحتمل بنحو شهرين تقريبًا، بينما لم يصدر عن البنتاجون أي تعليق، ردًا على طلبات للتعقيب.

خطط عسكرية واسعة

وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" وصحيفة "وول ستريت جورنال" خلال الأيام الأخيرة بأن الإدارة الأمريكية تدرس إرسال نحو 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لتعزيز القوات المنتشرة بالفعل في المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية وصول السفينة الهجومية البرمائية "تريبولي" إلى الشرق الأوسط وعلى متنها عناصر من "الوحدة 31" الاستكشافية التابعة لمشاة البحرية، التي كانت متمركزة في أوكيناوا اليابانية، وتضم نحو 3500 جندي أمريكي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا
رياضة محلية

الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا
كيف احتفل صناع مسلسل قلب شمس بعيد ميلاد الفنانة يسرا؟- صور
مسرح و تليفزيون

كيف احتفل صناع مسلسل قلب شمس بعيد ميلاد الفنانة يسرا؟- صور
بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس
مدارس

بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس

احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى
نصائح طبية

احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى

أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين
أخبار المحافظات

أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الأرصاد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في هذا الموعد- صور