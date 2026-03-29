أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في نداء وجهه إلى الشعب الإيراني اليوم الأحد، أن بلاده لن تخرج من الحرب إلا بالنصر، مشيرًا إلى أن بوادر هذا الانتصار بدأت تتضح.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قاليباف إشادته بحضور الإيرانيين في الشوارع والساحات لمدة 30 ليلة متواصلة، معتبرًا أن هذا الحضور يعكس قوة التماسك الاجتماعي للشعب الإيراني ويثير قلق خصومه، وقال إن "العدو كان يراهن على تمزق المجتمع الإيراني بعد اندلاع الحرب ووقوف المواطنين ضد بعضهم البعض، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، إذ ازداد الشعب وحدةً وتماسكًا".

تغير أهداف الحرب

وأضاف قاليباف أن الشعب الإيراني هو من بنى منظومة الدفاع الوطني، معربًا عن تقديره لما وصفه بصمود الشعب وتضحياته، مشيرًا إلى أن الحرب تمر حاليًا بـ"أكثر مراحلها حساسية"، لافتًا إلى أن خصوم إيران كانوا يعتقدون أنهم قادرون على القضاء على قدراتها الجوية والبحرية والصاروخية، والسعي إلى إسقاط النظام في طهران.

وأضاف أن أحد أهداف خصوم بلاده كان فتح مضيق هرمز، الذي قال إنه "كان مفتوحًا قبل الحرب"، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف أصبح "مجرد أمنية لدى الإدارة الأمريكية"، كما تحدث عن ما وصفه بتراجع قدرة الولايات المتحدة على حشد دعم أوروبي كامل لمواقفها، مؤكدًا أن أسواق الطاقة خرجت عن السيطرة، وأن العالم قد يواجه موجة تضخم في أسعار المواد الغذائية.

وأشار قاليباف إلى أن بعض رموز القوة العسكرية الأمريكية، مثل طائرات F-35 وحاملات الطائرات والقواعد العسكرية في المنطقة، تعرضت لضربات، على حد قوله، مؤكدًا أن الضربات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل كانت "فعالة ودقيقة ومدمرة".

وتابع: "العدو يبعث رسائل تفاوض في العلن، بينما يخطط لهجوم بري في الخفاء"، مؤكدًا أن الأمريكيين يسعون لإجبار إيران على الاستسلام، لكن طهران "لن تخضع أبدًا".

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن بلاده "تخوض حربًا عالمية كبرى"، داعيًا إلى الاستعداد الكامل لمواجهة المرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن إيران ستحول هذه الحرب إلى "عبرة لأي معتدٍ" ولن تخرج منها إلا منتصرة.