الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات على أهداف داخل طهران



أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع داخل العاصمة الإيرانية طهران، في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا لافتًا في المنطقة.

وأوضح الجيش أن الضربات طالت أهدافًا متعددة في أنحاء العاصمة، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف أو حجم الخسائر الناتجة عنها، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وسط تبادل للهجمات وتهديدات متزايدة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وتشير هذه التحركات إلى اتساع رقعة المواجهة، بما ينذر بتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة خلال الفترة المقبلة.