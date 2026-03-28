إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات على أهداف داخل طهران

كتب : مصراوي

02:50 ص 28/03/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع داخل العاصمة الإيرانية طهران، في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا لافتًا في المنطقة.

وأوضح الجيش أن الضربات طالت أهدافًا متعددة في أنحاء العاصمة، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف أو حجم الخسائر الناتجة عنها، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وسط تبادل للهجمات وتهديدات متزايدة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وتشير هذه التحركات إلى اتساع رقعة المواجهة، بما ينذر بتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي إيران طهران تصعيد عسكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي
شئون عربية و دولية

ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي
ترامب: حان الوقت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية
شئون عربية و دولية

ترامب: حان الوقت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية
إصابة 10 جنود أمريكيين في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية
شئون عربية و دولية

إصابة 10 جنود أمريكيين في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية
لمواجهة التحديات المناخية.. “الزراعة” تكثف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين
أخبار مصر

لمواجهة التحديات المناخية.. “الزراعة” تكثف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي