⁠قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، الجمعة، إن "الدور ‌على ‌كوبا"، في إشارة على ما يبدو إلى عملية عسكرية في هذا البلد.

وكان ترامب يتحدث خلال ‌كلمة ‌ألقاها في منتدى استثماري في ‌ميامي.

وأشاد الرئيس الأمريكي بـ"النجاحات" التي حققتها العمليات العسكرية في فنزويلا وإيران.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنستمرّ بالدفاع عن حلفائنا ومصالحنا رغم الضغوط السياسية الداخلية وربما نستخدم القوة ضد كوبا التي قد تكون التالية.