أوكرانيا توقع اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية

كتب : وكالات

12:55 م 27/03/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التوصل إلى اتفاق دفاعي مع السعودية، يهدف إلى تطوير التعاون العسكري والتكنولوجي بين البلدين، وذلك قبيل لقاء جمع مسؤولين أوكرانيين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويتضمن الاتفاق وضع إطار للتعاون المستقبلي يشمل إبرام عقود دفاعية مشتركة، وتعزيز الشراكة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب دعم دور أوكرانيا على الساحة الدولية في المجال الأمني.

وأكد الرئيس الأوكراني استعداده لنقل خبراته وأنظمته الدفاعية إلى السعودية، والعمل بشكل مشترك على تطوير قدرات حماية المدنيين، مشيرًا إلى خبرته في مواجهة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

كما لفت إلى أن التعاون لا يقتصر على جانب واحد، حيث تمتلك السعودية قدرات يمكن أن تشكل قيمة مضافة لأوكرانيا، بما يفتح المجال لشراكة متبادلة في المجالات الدفاعية.

وشملت المباحثات أيضًا مناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، ودور روسيا في دعم إيران، إضافة إلى تطورات أسواق الطاقة وإمكانيات التعاون في هذا القطاع.

واختتم زيلينسكي بالإعراب عن تقديره للقاء، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا السعودية الرئيس الأوكراني زيلينسكي محمد بن سلمان

