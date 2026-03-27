تبدأ فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجانِ الأقصر للسينما الأفريقية، مساء الأحد 29 مارس، من معبد الأقصر، وتنطلق مراسم الافتتاح في السابعة بالحفل الذي تقدمه الفنانة المصرية ياسمين الهواري، وتشاركها الإعلامية السودانية تسنيم رابح.

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي

ويشهد حفل الافتتاح حضور وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، ومحافظ الأقصر وعدد كبير من النجوم، منهم الفنان الكبير محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، ويتم تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان خالد الصاوي والمخرج السينمائي محمد أمين.

ضيوف مهرجان الأقصر السينمائي

ومن المنتظر أن تحضر النجمة الكبيرة يسرا والفنان حمزه العيلي والفنانة بسمة والفنان أحمد فتحي والفنانة سلوى محمد علي والفنان صبري فواز ، والفنان سيف عبد الرحمن والفنان حسام داغر والفنان كريم قاسم والفنان محسن منصور والفنان محمد رضوان، وغيرهم.

