في خطوة تتجاوز الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق تعبئة تطوعية جديدة لدعم قواته العسكرية تحت اسم مشروع "من أجل إيران"، فاتحًا الباب أمام تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا للمشاركة في مهام ميدانية ولوجستية متعددة.

الحرس الثوري ومهام التعبئة

أوضح نائب رئيس قسم الشؤون الثقافية في الحرس الثوري بطهران، رحيم نادالي، أن المشروع يدعو المواطنين للتسجيل وتقديم المساعدة الطوعية للقوات العسكرية. وتتنوع مجالات هذه الخطة لتشمل الاستخبارات، والدوريات العملياتية، وإدارة نقاط تفتيش تابعة لقوات الباسيج، وفق ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال".

وتمتد المهام لتغطي قطاعات الدعم واللوجستيات، مثل إطلاق قوافل ضخمة، وإعداد الطعام للجنود، فضلًا عن رعاية جرحى الحرب وتقديم الخدمات للمنازل التي تضررت جراء العمليات العسكرية.

الحرس الثوري وحقوق الطفل

وفي إقرار صريح بمخالفة المواثيق العالمية، أكد المسؤول الإيراني أنه تم تخفيض الحد الأدنى لسن المشاركة في بعض القطاعات إلى 12 عامًا، موجهًا دعوة مباشرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا للتسجيل في هذه المراكز.

وتأتي هذه الخطوة خلافًا لالتزامات طهران الدولية التي تفرضها أطر انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل، والتي تحظر بشكل قاطع استخدام الأطفال أو إشراكهم في الشؤون والنزاعات العسكرية.