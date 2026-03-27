تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين حول أسعار تذاكر مصر للطيران لعام 2026 إلى الدول الخليجية، خاصة بعد انتشار أنباء عن زيادتها بالتزامن مع التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية.

أسعار تذاكر مصر للطيران إلى الخليج

يمكن للمواطنين معرفة أسعار تذاكر مصر للطيران، حسب الوجهة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة، واختيار الرحلة لتظهر الأسعار المتاحة.

وتبلغ رحلة مصر للطيران إلى أبوظبي قرابة 47 ألف جنيه، بحسب موقع حجز الشركة، وإلى جدة 28 ألف جنيه، وإلى الرياض 19 ألف جنيه، وإلى الكويت 25 ألف جنيه، وإلى الدمام 25 ألف جنيه، بينما سجلت الرحلات إلى البحرين نحو 36 ألف جنيه، وذلك لرحلات الذهاب والعودة.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار تذاكر رحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة، في ظل حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المركز، عقب تواصله مع وزارة الطيران المدني، أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، ولا تعكس السياسات الفعلية التي تتبعها الشركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الوزارة أن مصر للطيران وضعت خطة تشغيل خاصة لتيسير عودة المصريين العالقين بعد إلغاء بعض حجوزاتهم من دول الخليج، عبر تسيير رحلات استثنائية يومية إلى مختلف الوجهات.

وأشارت إلى أن عدد الرحلات يتم وفق تعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين لديهم حجوزات قائمة على رحلات الشركة، دون فرض أي رسوم إضافية عليهم.

وبيّنت الوزارة أن نسبة المقاعد المتاحة للبيع في حال وجود أماكن شاغرة لا تتجاوز 5% من إجمالي السعة، ويتم تسعيرها وفق أسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق التوتر، إضافة إلى تحمل الشركة تكاليف رحلات الذهاب دون ركاب.