انفجارات قوية في قاعدة أمريكية شرق المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة

كتب : محمد أبو بكر

03:19 ص 27/03/2026

الصواريخ الإيرانية

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، عن وقوع انفجارات قوية في قاعدة أمريكية شرق المملكة العربية السعودية.

وذكرت أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة واستهدفت قاعدة الأمير سلطان، التي تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي.

كانت أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، أنها شنّت موجة جديدة من الهجمات باستخدام الطائرات المُسيرة، استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والسعودية والبحرين.

وأوضحت القوات، عبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أنها دمّرت رادارًا للدفاع الجوي قرب قاعدة عيسى الجوية في البحرين، إضافةً إلى تدمير حظيرة طائرة استطلاع بحرية في الموقع نفسه، بحسب إن بي سي نيوز.

وبيّن الحرس الثوري، أنه في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، استهدفت الطائرات المُسيرة صهاريج الوقود التابعة للدعم الأمريكي، وحظيرة طائرات مُسيَّرة قتالية، إلى جانب طبق اتصالات فضائية يُستخدم للتواصل مع المركبات غير المأهولة.

كما أشار إلى تنفيذ هجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار الناتجة.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

