ترمب: نحقق إنجازا عسكريا كبيرا في إيران ويتهم الديمقراطيين بمحاولة التقليل منه

كتب : وكالات

07:44 م 25/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحقق إنجازا عسكريا عظيما في إيران.

واتهم ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الأمريكي بمحاولة إثارة فوضى داخلية في الولايات المتحدة، وصفهم بـ"اليسار الراديكالي الكارهين لبلادهم"، مؤكدًا أن الغرض من تصريحاتهم التقليل من شأن هذا الإنجاز في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد نواب ديمقراطيون في الولايات المتحدة الحرب على إيران، ورفضوا تمويلًا إضافيًا بقيمة 200 مليار دولار.

وقال النواب الأمريكيين، إن الولايات المتحدة أنفقت حتى الآن نحو 30 مليار دولار على الحرب، وهو مبلغ وصفوه بأنه كاف لإنهاء التشرد داخل البلاد، مشيرين إلى أن الحرب تكلف أكثر من مليار دولار يوميا، وتغرق الاقتصاد العالمي وتتسبب في مقتل مدنيين دون وجود استراتيجية واضحة.

وأكد النواب أن الحرب أسفرت عن مقتل 13 أمريكيا، وتسببت في زعزعة استقرار المنطقة وحدوث صدمات في الأسواق العالمية، مشددين على أن أرواح الجنود الذين سقطوا ليست تكلفة ضئيلة، ومطالبين وسائل الإعلام بتسليط الضوء على تضحياتهم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عراقجي: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن
شئون عربية و دولية

عراقجي: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
أخبار مصر

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق

* ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تتقبل هزيمتها عسكريًا (البيت الأبيض)
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟