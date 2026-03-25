قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحقق إنجازا عسكريا عظيما في إيران.

واتهم ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الأمريكي بمحاولة إثارة فوضى داخلية في الولايات المتحدة، وصفهم بـ"اليسار الراديكالي الكارهين لبلادهم"، مؤكدًا أن الغرض من تصريحاتهم التقليل من شأن هذا الإنجاز في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد نواب ديمقراطيون في الولايات المتحدة الحرب على إيران، ورفضوا تمويلًا إضافيًا بقيمة 200 مليار دولار.

وقال النواب الأمريكيين، إن الولايات المتحدة أنفقت حتى الآن نحو 30 مليار دولار على الحرب، وهو مبلغ وصفوه بأنه كاف لإنهاء التشرد داخل البلاد، مشيرين إلى أن الحرب تكلف أكثر من مليار دولار يوميا، وتغرق الاقتصاد العالمي وتتسبب في مقتل مدنيين دون وجود استراتيجية واضحة.

وأكد النواب أن الحرب أسفرت عن مقتل 13 أمريكيا، وتسببت في زعزعة استقرار المنطقة وحدوث صدمات في الأسواق العالمية، مشددين على أن أرواح الجنود الذين سقطوا ليست تكلفة ضئيلة، ومطالبين وسائل الإعلام بتسليط الضوء على تضحياتهم.