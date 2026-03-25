تتفاوضون مع أنفسكم.. الجيش الإيراني يسخر من ترامب بشأن المحادثات مع طهران

كتب : وكالات

12:09 م 25/03/2026

إيران وأمريكا

سخر الجيش الإيراني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المحادثات مع إيران، متسائلًا عمّا إذا كانت واشنطن "تتفاوض مع نفسها"، في وقت يروّج فيه الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض لإجراء مباحثات مع طهران لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، في رسالة حادة بُثّت عبر التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء، إن "عصر وعودكم قد انتهى".

وأضاف: "هل وصلت خلافاتكم الداخلية إلى حد أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟"، في إشارة إلى تصريحات أمريكية بشأن وجود مفاوضات جارية.

ويشغل ذو الفقاري منصب المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، وهو القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية.

قرب التوصل لاتفاقر

في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو "يخوضان مفاوضات حاليًا" لكن طهران لم تؤكد وجود هذه المحادثات، واكتفت بالقول إن الرسائل تُنقل عبر وسطاء.

وقال ذو الفقاري أيضًا: "القوة الاستراتيجية التي كنتم تتباهون بها تحولت إلى هزيمة استراتيجية"، مضيفًا أن أسعار الطاقة والنفط لن تعود إلى مستوياتها السابقة ما لم "يمحُ القادة الأمريكيون فكرة مهاجمة إيران من عقولهم".

ورغم تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع بعد حديث ترامب عن احتمال إجراء مفاوضات، فإنها لا تزال أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق، بأن طهران تلقت قائمة تضم 15 شرطًا أمريكيًا لتحقيق السلام، من بينها التخلي عن أي خطط لبناء أسلحة نووية.

إيران وامريكا إبراهيم ذو الفقاري الجيش الإيراني دونالد ترامب

