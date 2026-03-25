صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، في مقابلة مع (إنديا توداي)، بأن "لا أحد يمكنه أن يثق بالدبلوماسية الأمريكية".

وأشار إلى أن إيران لديها "تجربة سيئة جداً مع الدبلوماسية الأمريكية"، موضحاً أن بلاده تعرضت لهجومين خلال تسعة أشهر فقط بينما كانت المفاوضات جارية، واصفاً ذلك بأنه "خيانة للدبلوماسية".

وأكد بقائي أنه "لا توجد أي محادثات أو مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة"، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية تركز على "الدفاع عن أراضي البلاد".

وأضاف أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، "سياسي بارز يعمل ضمن إطار الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الدستور"، مؤكداً أن "تقسيم العمل بين المسؤولين في إيران واضح وشفاف".