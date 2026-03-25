بقائي: إيران لا تثق بالدبلوماسية الأمريكية وترفض أي مفاوضات مع واشنطن

كتب : وكالات

10:48 ص 25/03/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، في مقابلة مع (إنديا توداي)، بأن "لا أحد يمكنه أن يثق بالدبلوماسية الأمريكية".

وأشار إلى أن إيران لديها "تجربة سيئة جداً مع الدبلوماسية الأمريكية"، موضحاً أن بلاده تعرضت لهجومين خلال تسعة أشهر فقط بينما كانت المفاوضات جارية، واصفاً ذلك بأنه "خيانة للدبلوماسية".

وأكد بقائي أنه "لا توجد أي محادثات أو مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة"، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية تركز على "الدفاع عن أراضي البلاد".

وأضاف أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، "سياسي بارز يعمل ضمن إطار الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الدستور"، مؤكداً أن "تقسيم العمل بين المسؤولين في إيران واضح وشفاف".

فيديو قد يعجبك



"لو مطرت عليك في الشارع".. 7 نصائح لحماية نفسك في الطقس المتقلب
نصائح طبية

"لو مطرت عليك في الشارع".. 7 نصائح لحماية نفسك في الطقس المتقلب
الطقس السيئ.. أمطار تضرب بورسعيد مع رفع حالة الطوارئ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ.. أمطار تضرب بورسعيد مع رفع حالة الطوارئ (فيديو وصور)

بعد وداع ليفربول.. هل يحقق محمد صلاح لقب الهداف التاريخي للبريميرليج؟
رياضة عربية وعالمية

بعد وداع ليفربول.. هل يحقق محمد صلاح لقب الهداف التاريخي للبريميرليج؟
صور رومانسية.. رنا رئيس تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع زوجها
زووم

صور رومانسية.. رنا رئيس تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع زوجها
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها

بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟