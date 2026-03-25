الحرس الثوري: أسعار الطاقة والنفط لن تعود لمستوياتها حتى تضمن القوات المسلحة الاستقرار الإقليمي

كتب : مصراوي

06:15 ص 25/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن أسعار الطاقة والنفط لن تعود إلى مستوياتها السابقة حتى تضمن القوات المسلحة الإيرانية الاستقرار الإقليمي.

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إن القوة الاستراتيجية التي كنتم تتفاخرون بها تحولت إلى فشل استراتيجي المدّعي بأنه القوة العظمى في العالم، لو كان قادرًا على الخروج من المأزق، لكان خرج بالفعل.

وأضاف: "لا تُسَمّوا هزيمتكم اتفاقًا لقد انتهى زمن وعودكم اليوم في العالم، هناك جبهتان: جبهة الحق وجبهة الباطل وكل حرٍّ يطلب الحق لا يَنخدع بموجاتكم الإعلامية".

وتساءل: "هل وصل مستوى انشغالاتكم الداخلية إلى مرحلة التفاوض مع أنفسكم؟".

وتابع :"لن يكون هناك أثر لاستثماراتكم في المنطقة، ولن تعودوا لتروا الأسعار السابقة للطاقة والنفط، حتى تفهموا أن الاستقرار في المنطقة مضمون بيد قواتنا المسلحة القوية الاستقرار يكون من خلال القوة."

وقال: "نعلن بكل وضوح: حتى يحين الوقت الذي نريد فيه نحن، لن يعود أي وضع إلى ما كان عليه سابقًا وهذا الإرادة تتشكل عندما يُمحى من أذهانكم القذرة أي تفكير في العمل ضد الأمة الإيرانية.

وتابع: "كلمتنا الأولى والأخيرة منذ اليوم الأول كانت وستبقى: لا أحد مثلنا يتوافق مع أحد مثلكم. لا الآن، ولا في أي وقت مضى"، وفقا لروسيا اليوم.

الحرس الثوري مطالب الحرس الثوري بشأن التفاوض القوات المسلحة أسعار النفط أسعار الطاقة

