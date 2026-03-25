شددت وزارة الخارجية الكندية، على وجوب نزع سلاح حزب الله في لبنان، ووقف هجماته على إسرائيل.

نددت الخارجية الكندية ‌بالخطط ‌الإسرائيلية ‌لاحتلال جنوب لبنان ‌حتى ‌نهر الليطاني.

وقالت ⁠في ‌منشور ⁠على منصة "إكس": "⁠إن سيادة لبنان ⁠ووحدة أراضيه يجب ألا تُنتهكا".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن قواته ستسيطر على منطقة أمنية في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

قال كاتس أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: "جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر الجيش الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني"، إذ تمتد هذه المنطقة على 30 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.

وأضاف كاتس، أن السكان الذين نزحوا لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال إسرائيل.

كان بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي قد قال في وقت سابق، إن على إسرائيل مدّ حدودها مع لبنان حتى نهر الليطاني في عمق الجنوب اللبناني.

وذكر سموتريتش لبرنامج إذاعي إسرائيلي، أن الحملة العسكرية في لبنان يجب أن تنتهي بواقع مختلف تماما، ليس فقط بالقرار المتعلق بحزب الله، ولكن أيضا بتغيير في حدود إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.