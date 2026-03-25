

وكالات

أصابت صواريخ منظومة الباتريوت الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، منازل مواطنين في الكويت، وفقا لما ذكرتهوكالة "تسنيم" الإيرانية يوم الثلاثاء، أن

ونشرت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه يوثق سقوط صواريخ باتريوت على أحد المنازل.

كانت وكالة رويترز قد نقلت عن محللين وباحثين أكاديميين في وقت سابق، أن نتائج تحليل تقني رجحت أن صاروخا من منظومة باتريوت التي تشغلها القوات الأمريكية في البحرين هو السبب وراء إصابة العشرات وتدمير عدد من المنازل في الجزيرة.

وفي أول اعتراف رسمي، أكدت الحكومة البحرينية، أن صاروخ باتريوت أطلق لاعتراض طائرة مسيرة إيرانية وأنه أنقذ أرواحا، لكنها نفت أن يكون الانفجار ناتجا عن ارتطام مباشر للصاروخ بالأرض.

وأبرزت الحادثة، وفق المحللين، المخاطر الاستراتيجية الأمريكية في الخليج، إذ تسبب انفجار صاروخ باتريوت نفسه بأضرار بشرية ومادية واسعة، في الوقت الذي فشلت الدفاعات الجوية البحرينية في حماية منشأة تكرير النفط القريبة التي تعرضت لهجوم لاحق أدى إلى إعلان حالة "القوة القاهرة".

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 25 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.