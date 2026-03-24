ألمانيا (د ب أ)

أفادت السلطات الألمانية مساء اليوم الثلاثاء بإغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة كايزرسلاوترن غربي البلاد إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة، فيما طال أحد التهديدات مستشفى في المدينة أيضاً.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأنه "لا توجد حتى الآن مؤشرات ملموسة على وجود خطر حقيقي".

وفقاً لبيانات الشرطة، ورد تهديد عبر الهاتف إلى أحد مراكز الشرطة في وسط المدينة بعد ظهر الثلاثاء، وتحديداً قبيل الساعة الخامسة مساءً. وبناءً عليه، تم إخلاء المحطة الرئيسية كإجراء احترازي وفرض طوق أمني واسع حولها، حيث تشارك الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية في العمليات، مدعومة بالكلاب البوليسية المتخصصة لتمشيط الموقع.

وتوقفت حركة القطارات تماماً في الوقت الحالي؛ حيث أفاد متحدث باسم السكك الحديدية بتحويل مسار القطارات أو إيقافها في محطات سابقة، وأضاف المتحدث أنه لا يزال من غير الواضح مدة استمرار هذا الإغلاق.

وأضاف متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الساحة الأمامية للمحطة والشارع الواقع خلفها قد أُغلِقا أيضًا، وأنه لا يمكن للحافلات الوصول إلى المحطة، بينما يتم إبعاد سيارات الأجرة.

وبعد وقت قصير من التهديد الأول، تلقت الشرطة بلاغاً آخر؛ وقالت الشرطة:" في حدود الساعة السادسة مساءً، اتصل مجهول بمستشفى فيست بفالتس كلينيكوم، وأعلن عن وجود تهديد يستهدف المستشفى.

وردا على ذلك، قامت الشرطة باستدعاء تعزيزات إضافية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، غير أن الشرطة لم تكشف تحديدا عن طبيعة هذه الإجراءات.



ولأسباب تتعلق بسير التحقيقات، لم تنشر السلطات حتى الآن أي معلومات إضافية حول مضمون التهديدات. وقال المتحدث باسم الشرطة برنهارد كريستيان إرفورت: "لا توجد حتى الآن مؤشرات ملموسة على خطر حقيقي، إلا أن الشرطة تتعامل مع التهديدات بأعلى درجات الأولوية، كما أن التحقيقات لتحديد هوية المتصلين جارية بالفعل".