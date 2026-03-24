أكد والي نصر، بجامعة جون هوبكنز للعلوم الدولية المتقدمة، أن اختيار إيران لمحمد باقر زُلغَدر، المقرب من المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، كمسؤول أمني أعلى في البلاد، يشير إلى تعزيز سيطرة خامنئي على السلطة.

قال والي نصر، بجامعة جون هوبكنز للعلوم الدولية المتقدمة، في تدوينة على منصة إكس الثلاثاء: "زلغدر هو رجل مجتبى، والاختيار يظهر أن مجتبى هو صاحب القرار الفعلي".

وأضاف "نصر" أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف "قد يكون الواجهة أمام البيت الأبيض، لكن زلغدر هو الواقع على الأرض"، وذلك بعد تقارير أشارت إلى محادثات بين قاليباف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما نفاه قاليباف سريعًا مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات بين طهران وواشنطن.

وأشار نصر، إلى أن اختيار زلغدر يمثل تحول النفوذ نحو العناصر الأكثر تشددًا في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن كل ما حققته محاولات إسرائيل لزعزعة القيادة كان نقل السلطة في طهران إلى الجناح الأكثر تشددًا من الحرس الثوري، واصفًا زلغدر بأنه ينتمي لهذا الجناح.

واتهم "نصر"، "زلغدر"، بالمشاركة في قمع الاحتجاجات في عامي 1999 و2009.

وتوقع "نصر"، أن ارتقاء زلغدر لا يشير إلى أي انفراج دبلوماسي مع واشنطن، مؤكدًا أن تعيينه ليحل محل علي لاريجاني لا يوحي بوجود محادثات مع الولايات المتحدة، بل يشير إلى موقف إيراني أكثر عدوانية.