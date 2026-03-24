بسبب هجوم صاروخي إيراني.. إصابات ودمار وتضرر 3 مبان بشكل كبير في تل أبيب

كتب : مصراوي

09:00 ص 24/03/2026

انفجار في تل أبيب أرشيفية

وكالات

سمع دوي انفجار في تل أبيب قد يكون ناجما عن سقوط صاروخ إيراني، بعد دقائق من رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.

أفادت القناة 12 الإسرائيلة بتصاعد أعمدة الدخان من موقع سقوط أحد الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، مضيفة أن التفاصيل لازالت قيد التحقيق.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن الصاروخ الإيراني الذي سقط في تل أبيب يحتوي على رأس حربي عنقودي.

وتم تسجيل عدة إصابات جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب، وتحدثت تقارير عن تضرر 3 مبان بشكل كبير في في المدينة بعد هذا الهجوم الصاروخي.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن التهديدات الناجمة عن الصواريخ الإيرانية في تل أبيب ووسط إسرائيل انتهت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات البحث والإنقاذ في طريقها إلى عدة مواقع في وسط إسرائيل حيث تم تلقي تقارير عن سقوط صواريخ.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة دفاعية تعمل على اعتراض التهديد.

وأشار الجيش الجيش الإسرائيلي إلى أنه في الدقائق القليلة الماضية، أرسلت قيادة الجبهة الداخلية توجيها احترازيا مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق ذات الصلة، يطلب من الجمهور التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات، وفقا لسكاي نيوز.

انفجار في تل أبيب تل أبيب قصف تل أبيب صاروخ إيراني على تل أبيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
نصائح طبية

قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
خلال الليل.. 7 غارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت
شئون عربية و دولية

خلال الليل.. 7 غارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت

دوي انفجار في تل أبيب جراء صاروخ إيراني وتصاعد أعمدة دخان
شئون عربية و دولية

دوي انفجار في تل أبيب جراء صاروخ إيراني وتصاعد أعمدة دخان
زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
أخبار السيارات

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان