

وكالات

وجه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا إلى أهالي قريتي البرغلية والرشيدية جنوب البلاد.

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدا في القرى التالية: البرغلية، الرشيدية".

أضاف: "أنشطة حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده بقوة في تلك المناطق حرصا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

وفي وقت سابق، سقط قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان.

وشملت الغارات الإسرائيلية العاصمة بيروت ومناطق البياضة جنوب لبنان وبلدة الطيري في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية استهدفت أوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تصعيدا عسكريا واسعا، مع إعلان "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية، ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة، وفقا لروسيا اليوم.