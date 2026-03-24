رغم التصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية، بشأن مفاوضات مع إيران قد تقود إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع، لكن وفقا لمسؤولين أمريكيين في وزارة الدفاع الأمريكية، فإن واشنطن تدرس إمكانية نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا، وبعض عناصر هيئة أركان الفرقة، لدعم العمليات العسكرية في إيران.

ووصف المسؤولون هذه التحركات بأنها "تخطيط مدروس"، مؤكدين أن البنتاجون أو القيادة المركزية الأمريكية لم تصدر أي أوامر بعد، ورفضت التعليق على الأمر. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التخطيط الجاري حسبما نقلت الصحيفة الأمريكية.

الاستيلاء على جزيرة خرج

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، ستأتي القوات القتالية من "قوة الاستجابة الفورية" للفرقة 82 المحمولة جواً، وهو لواء يضم حوالي 3,000 جندي قادر على الانتشار في أي مكان بالعالم خلال 18 ساعة. ويمكن استخدام هذه القوات للاستيلاء على جزيرة خرج، الميناء الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

وتتم دراسة احتمال آخر، في حال سمح الرئيس ترامب للقوات الأمريكية بالاستيلاء على الجزيرة، وهو هجوم ينفذه حوالي 2,500 جندي من الوحدة البحرية 31، المتجهة حالياً إلى المنطقة.

سيناريوهات إرسال قوات برية

تعرض المطار في جزيرة خرج لأضرار نتيجة الغارات الأمريكية الأخيرة، لذا قال قادة أمريكيون سابقون إنه من المرجح أن يُرسل في البداية مشاة البحرية، الذين يمكن لمهندسيهم العسكريين إصلاح المدارج والبنية التحتية للمطار بسرعة. وبمجرد إصلاح المطار، يمكن للقوات الجوية البدء في نقل المعدات والإمدادات، وكذلك القوات، إذا لزم الأمر، باستخدام طائرات C-130.

في هذا السيناريو، من الممكن أن تعزز قوات الفرقة 82 المحمولة جواً القوات البحرية. ميزة استخدام المظليين هي قدرتهم على الوصول سريعاً خلال الليل، أما العيب فهو أنهم لا يجلبون معدات ثقيلة، مثل العربات المدرعة الثقيلة، التي توفر الحماية في حال شن الإيرانيون هجوماً مضاداً، وفقاً لما ذكره مسؤولون حاليون وسابقون للصحيفة الأمريكية.

الاستمرار لفترة طويلة

تفتقر قوات مشاة البحرية إلى القدرة على الاستمرار طويلاً مقارنة بقوات الفرقة 82 المحمولة جواً، التي يمكن استخدامها لتخفيف الضغط عن القوات البحرية بعد الهجوم الأولي على الجزيرة، وفقاً للمسؤولين الحاليين والسابقين.

وسيُستخدم عنصر المقر من الفرقة 82 المحمولة جواً كمقر فرعي لتخطيط المهام والتنسيق في ساحة معركة أصبحت أكثر تعقيداً. في أوائل مارس، ألغى الجيش فجأة مشاركة مقر مكون من 300 عضو في تمرين بمركز التدريب المشترك في فورت بولك، لويزيانا.

صرح مسؤولون بالجيش بأنهم اتخذوا القرار للحفاظ على عنصر قيادة الفرقة في فورت براج، نورث كارولينا، تحسباً لأمر البنتاجون بنشر اللواء الجاهز في الشرق الأوسط. ولم يرغب المقر في أن يكون خارج مكانه إذا دعت الحاجة. وقد أُبلغ عن هذا الإلغاء سابقاً بواسطة صحيفة واشنطن بوست.

لواء الاستجابة الفورية للفرقة 82 المحمولة جواً، أو اللواء الجاهز، نشر عدة مرات في السنوات الأخيرة في وقت قصير، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط في يناير 2020 بعد هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، إلى أفغانستان في أغسطس 2021 لعمليات الإجلاء، وإلى أوروبا الشرقية في 2022 لدعم العمليات في أوكرانيا.