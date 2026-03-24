الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 7 مسيرات في المنطقة الشرقية

كتب : مصراوي

01:44 ص 24/03/2026

وزارة الدفاع السعودية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت فجر اليوم الثلاثاء، واحدة من 7 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.

قال المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم رصد 4 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وقد تم اعتراضها.

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

تأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد العسكري الواسع الذي بدأ في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران.

فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفا عدة مواقع في إسرائيل والمصالح والقواعد الأمريكية في الخليج، وفقا لروسيا اليوم.

وزارة الدفاع السعودية السعودية اعتراض صواريخ إيرانية حرب إيران وأمريكا أمريكا وإيران

قبل "السلم والثعبان: لعب عيال".. أفلام عالمية قدمت فكرة الـ "Break- Up"
الختان أبرزها.. حالات إيقاف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
ننشر أسماء وتفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الدولي بالإسكندرية- صور
فيديو.. انفجار وحريق هائل في حقل نفطي أمريكي في تكساس
