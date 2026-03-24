الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 7 مسيرات في المنطقة الشرقية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت فجر اليوم الثلاثاء، واحدة من 7 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.

قال المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم رصد 4 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وقد تم اعتراضها.

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

تأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد العسكري الواسع الذي بدأ في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران.

فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفا عدة مواقع في إسرائيل والمصالح والقواعد الأمريكية في الخليج، وفقا لروسيا اليوم.