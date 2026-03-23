كولومبيا (أ ب)

قال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، إن طائرة شحن عسكرية تحطمت اليوم الإثنين بعد وقت قصير من إقلاعها في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

وقال سانشيز عبر منصة إكس إن "الحادث المأساوي" وقع في بويرتو ليجويزامو، وهي بلدية نائية في مقاطعة بوتومايو الأمازونية الواقعة على الحدود مع بيرو والإكوادور.

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام محلية سحابة سوداء من الدخان تتصاعد من حقل سقطت فيه الطائرة، وشاحنة تقل جنودا يهرعون إلى الموقع.

ولم يحدد سانشيز عدد القوات التي كانت على متن الطائرة من طراز هركليز سي-130، مشيرا إلى إرسال فرق إنقاذ إلى موقع التحطم، وأن أسباب الحادث لم تُحدد بعد.

وكتب سانشيز "هذا الحادث مؤلم للغاية للبلاد. ونأمل أن تخفف صلواتنا من وطأة هذا الألم".