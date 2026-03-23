أفادت وكالة أنباء "فارس" بوجود خطط إيرانية لاستهداف تل أبيب وبعض الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة وإسرائيل الليلة.

تفاصيل إعداد خطط إيرانية لاستهداف تل أبيب

ونقلت وكالة فارس عن مصادر إيرانية مطلعة، الاثنين، أنه يجري إعداد عمليات محتملة تستهدف إسرائيل وحلفاء واشنطن في المنطقة.

وذكرت الوكالة التابعة للحرس الثوري نقلا عن مصدر قوله: "تم وضع خطط خاصة الليلة لتل أبيب وبعض الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة وإسرائيل، الأمر الذي سيقضي تماما على أي أمل في التفاوض من أذهان المعتدين".

ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه العمليات المزعومة.

مصير مضيق هرمز

وبحسب التقرير نفسه، أشارت مصادر إيرانية أيضا إلى أن الوضع في مضيق هرمز قد لا يعود إلى وضعه قبل الحرب حتى لو انتهى الصراع في نهاية المطاف.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من استهلاك النفط العالمي.