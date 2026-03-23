إعلان

الحرس الثوري الإيراني يُنفذ "الموجة 77" ضد أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية

كتب : مصطفى الشاعر

08:07 م 23/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 77 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفا مواقع صهيونية وأخرى تابعة لـ "الجيش الأمريكي الإرهابي"، باستخدام ترسانة من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة.

صواريخ دقيقة ومسيرات انتحارية

أوضح البيان، الصادر عبر وكالة "تسنيم"، اليوم الإثنين، أن العملية نُفذت تحت شعار "يا حيدر الكرار"، وأُهديت إلى عدد من "رموز المقاومة"، واستُخدمت فيها منظومات متطورة من طراز "خيبر شكن" ومسيّرات انتحارية ضربت أهدافا في شمال ووسط وجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة

كشف البيان، أن الضربات الإيرانية لم تقتصر على الداخل الإسرائيلي، بل شملت قواعد عسكرية أمريكية حيوية في المنطقة، من بينها قواعد "علي السالم" و"الخرج" و"الظفرة".

وأكد الحرس الثوري استخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب من طراز "ذو الفقار" في قصف تلك القواعد، مشددا على أن العملية "حققت أهدافها بنجاح" ردا على العدوان "الأمريكي الصهيوني" المستمر.

رد على "الحرب النفسية" لترامب

وفي سياق سياسي، قلل الحرس الثوري من شأن "التصريحات المتناقضة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياها بـ "الحرب النفسية المكشوفة" التي لن تؤثر على مسار الميدان.

كما أكد البيان، أن صمود إيران أدى لـ "إرباك خطط العدو"، معلنا استمرار الضغط العسكري والعمليات النوعية حتى تحقيق "النصر النهائي"، تزامنا مع ما وصفه بـ "الحضور الشعبي الداعم" لخيارات المقاومة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني الوعد الصادق 4 حرب إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
زووم

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة
حوادث وقضايا

الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة 2026 لأول مرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية