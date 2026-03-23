أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 77 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفا مواقع صهيونية وأخرى تابعة لـ "الجيش الأمريكي الإرهابي"، باستخدام ترسانة من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة.

صواريخ دقيقة ومسيرات انتحارية

أوضح البيان، الصادر عبر وكالة "تسنيم"، اليوم الإثنين، أن العملية نُفذت تحت شعار "يا حيدر الكرار"، وأُهديت إلى عدد من "رموز المقاومة"، واستُخدمت فيها منظومات متطورة من طراز "خيبر شكن" ومسيّرات انتحارية ضربت أهدافا في شمال ووسط وجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة

كشف البيان، أن الضربات الإيرانية لم تقتصر على الداخل الإسرائيلي، بل شملت قواعد عسكرية أمريكية حيوية في المنطقة، من بينها قواعد "علي السالم" و"الخرج" و"الظفرة".

وأكد الحرس الثوري استخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب من طراز "ذو الفقار" في قصف تلك القواعد، مشددا على أن العملية "حققت أهدافها بنجاح" ردا على العدوان "الأمريكي الصهيوني" المستمر.

رد على "الحرب النفسية" لترامب

وفي سياق سياسي، قلل الحرس الثوري من شأن "التصريحات المتناقضة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياها بـ "الحرب النفسية المكشوفة" التي لن تؤثر على مسار الميدان.

كما أكد البيان، أن صمود إيران أدى لـ "إرباك خطط العدو"، معلنا استمرار الضغط العسكري والعمليات النوعية حتى تحقيق "النصر النهائي"، تزامنا مع ما وصفه بـ "الحضور الشعبي الداعم" لخيارات المقاومة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.