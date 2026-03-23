نفذت القوات الأمريكية والإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، هجوما مشتركا على جهاز إرسال إذاعي إيراني بقدرة 100 كيلوواط.

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي: "تعرض جهاز الإرسال بقدرة 100 كيلوواط من نوع AM التابع لإذاعة وتلفزيون مركز الخليج لهجوم من قبل جيش الإرهاب الأمريكي الصهيوني".

قال المدير العام للإذاعة وتلفزيون المركز: "في هذا الهجوم الذي يخالف القوانين الدولية، استشهد أحد زملاء حراسة المركز وأصيب آخر".

أكد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن مركز الخليج للإذاعة والتلفزيون "استأنف بثه بعد التفجير".

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 23 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.