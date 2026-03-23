أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 7 جنود إسرائيليين عند الحدود مع لبنان وفي جنوب لبنان، جراء سقوط طائرة مسيرة انتحارية بالقرب من القوات بالإضافة إلى حادث عملياتي.

قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، الأحد، إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة، أربعة منهم جراء انفجار بالون غاز في جنوب لبنان، وجندي واحد نتيجة سقوط طائرة مسيّرة بالقرب من القوات.

وأوضحت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، أنه أُصيب جنديان آخران في حادث عمل في شمال إسرائيل.

ومن جانبه، أكد موقع واللا الإسرائيلي، أنه أصيب 48 جنديا إسرائيلي منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان.