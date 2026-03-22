"أونروا": أكثر من 33 ألف لاجئ فلسطيني بالضفة يعيشون بعيدا عن منازلهم

كتب : مصراوي

08:24 م 22/03/2026

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أكثر من 33 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة قد عاشوا شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر هذا العام بعيدا عن منازلهم، في ظل ظروف بالغة الصعوبة وتصاعد العنف في مناطق مختلفة.

وقال مدير شؤون الوكالة الدولية في الضفة الغربية، رولاند فريديك، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين دون محاسبة أدى إلى عواقب مميتة وتسريع الظروف القسرية وتهجير التجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وأشار إلى أن أكثر من 33 ألف لاجئ يقيمون هذه المناسبة للعام الثاني على التوالي بعيدًا عن منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في ظل قيود مشددة على الحركة حالت دون زيارة الأهل والأصدقاء أو أداء الصلاة في الأماكن المقدسة.

ولفت فريديرك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إلى أن "أونروا " واصلت تقديم خدماتها بدعم شركائها، حيث وسعت خلال شهر رمضان المبارك نطاق مساعداتها لتشمل آلاف العائلات الأكثر ضعفاً، من خلال تقديم مساعدات نقدية وغذائية بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين.

وأعرب مدير شؤون الوكالة الدولية في الضفة الغربية عن أمله في عودة النازحين إلى ديارهم، وأن يسود السلام والاستقرار في المنطقة.

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس
"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
ترامب: ستعرفون قريبا ما سيحدث بشأن إنذار محطات الطاقة في إيران
أول تعليق من أحمد الفيشاوي على سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينمات
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة