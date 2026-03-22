إعلان

على أجندتها تعديلات دستورية.. كوريا الشمالية تستعد لعقد الجلسة الأولى لبرلمانها الجديد

كتب : مصراوي

06:26 ص 22/03/2026

زعيم كوريا الشمالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تعقد كوريا الشمالية الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الجديدة اليوم الأحد، وسط ترقب لمعرفة ماهية التعديلات الدستورية التي من المقرر أن يتبناها المجلس.

تأتي جلسة الجمعية الشعبية بعد انتخاب نواب جدد عقب انعقاد المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم الشهر الماضي.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاء، أن الجلسة ستعقد في بيونج يانج "للتداول بشأن انتخاب رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وانتخابات قادة الدولة واللجان الفرعية للجمعية الشعبية العليا، ومراجعة الدستور الاشتراكي وتعديله".

ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الكوريتين بأنهما "دولتان معاديتان"، ويترقب المسؤولون والمحللون في كوريا الجنوبية والقوى الإقليمية الأخرى عن كثب ما إذا كان سيتم تقنين هذه السياسة في الدستور.

كما يترقب الجميع ما إذا كان كيم سيلقي خطابا يتناول فيه العلاقات مع الجنوب والولايات المتحدة وغيرهما من الدول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن جدول الأعمال سيتضمن خطة التنمية الاقتصادية الوطنية الخمسية التي تم اعتمادها في المؤتمر، وميزانية الدولة لعام 2026.

ومن المتوقع إعادة انتخاب كيم زعيما للبلاد، مع احتفاظه بمنصب رئيس للجنة شؤون الدولة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية برلمان كوريا الشمالية أولى جلسات برلمان كوريا الشمالية

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان