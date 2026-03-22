إعلان

تشمل نفقات الأفراد والسفن.. ما تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران؟

كتب : مصراوي

03:26 ص 22/03/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال موقع متتبع تكاليف حرب إيران "Iran War Cost Tracker"، إن تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 27 مليار دولار أمريكي.

ويقوم الموقع بحساب لحظي للموارد اللازمة لتغطية نفقات الأفراد، والسفن المنقولة إلى المنطقة، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة الأخرى.

تعتمد منهجية هذا التقدير على تقرير قدّمته وزارة الحرب الأمريكية إلى الكونجرس، أفاد أن الأيام الستة الأولى من العمليات كلّفت 11.3 مليار دولار، وأن كل يوم لاحق يُكلّف حوالي مليار دولار.

كما ذكرت مجلة "نيوزويك"، فإن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران كانت في بدايتها أكثر كلفة من بداية غزو العراق عام 2003.

ووفقا للمجلة، فقد طلب البنتاغون من الكونغرس تخصيص 200 مليار دولار لمواصلة الحملة، وهو مبلغ يزيد بمقدار 67 مليار دولار عما طلبته إدارة جورج بوش الابن قبل 23 عاما.

تستمر العملية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران مستمرة منذ 28 فبراير، وتتواصل خلالها عمليات تبادل الضربات بين الجانبين.

وأعلنت تل أبيب أن هدفها هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، بينما هددت واشنطن بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.

من جانبها، أكدت إيران أنها مستعدة للدفاع عن نفسها، وأنها لا ترى حاليا أي جدوى من استئناف المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا تصاعد الأزمة بين إيران وأمريكا وإسرائيل تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران أمريكا إيران الحرب بين أمريكا وإيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان