أعلن الإسعاف الإسرائيلي حالة الطوارئ في مدينة عراد، مؤكداً تعامله مع عشرات الجرحى، في ظل حدث وصفه بالضخم في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، مع استمرار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

انهيار مبنيين في عراد جراء هجوم صاروخي إيراني

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإسعاف يتعامل مع عشرات الجرحى في عراد، فيما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن الطواقم الطبية تتعامل مع عدة إصابات خطرة عقب سقوط صاروخ إيراني.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أنظمة الدفاع حاولت اعتراض الصاروخ الإيراني، إلا أنه أصاب بشكل مباشر منطقة سكنية في عراد، ما أسفر عن وقوع عشرات المصابين.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انهيار مبنيين في المدينة جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، "إنه ابتداء من الآن نعلن التفوق الصاروخي لإيران في سماء الأراضي المحتلة".

وأكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، أن سماء جنوب إسرائيل ستبقى مضاءة لساعات طويلة هذه الليلة، لافتًا إلى أن أنظمة إطلاق الصواريخ الجديدة ستدهش الأمريكيين الإسرائيليين.