تتصاعد وتيرة التوتر في الشرق الأوسط مع ظهور تسريبات جديدة تتحدث عن خطط عسكرية غير مسبوقة قيد الدراسة داخل أروقة واشنطن، تتضمن تحركات برية وبحرية قد تغير مسار المواجهة مع إيران بشكل جذري.

إنزال بري محتمل.. قوات النخبة على أبواب المنشآت النووية

تكشف التسريبات، عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيار عسكري دقيق يعتمد على إرسال وحدات من قوات النخبة الأمريكية إلى عمق الأراضي الإيرانية، وتحديدًا نحو مواقع نووية حساسة مثل أصفهان.

ووفقًا للتسريبات، فإن هذه القوات قد تُكلف باقتحام منشآت تحت الأرض شديدة التحصين، للوصول إلى مراكز تشغيل أجهزة الطرد المركزي للمواد النووية عالية التخصيب، بحسب سكاي نيوز.

الهدف من هذا التحرك، بحسب السيناريو المطروح، يتمثل في توجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني، سواء عبر تدمير البنية التحتية بالكامل أو الاستيلاء على المواد النووية عالية التخصيب، بما يمنع طهران من تحقيق أي تقدم نحو امتلاك سلاح نووي.

جزيرة خرج.. الهدف الاقتصادي الأهم

ضمن الخيارات المطروحة أيضًا، تبرز خطة للسيطرة البرية على جزيرة خرج، التي تُعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني، وهذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستشكل ضربة مباشرة لمصدر رئيسي من مصادر تمويل الاقتصاد الإيراني.

وتشير التقارير إلى وجود مسارين محتملين في هذا الإطار: الأول يتمثل في تدخل بري مباشر للسيطرة على الجزيرة، بينما يعتمد الثاني على فرض حصار بحري محكم يمنع وصول ناقلات النفط إليها، ما يؤدي إلى خنق الصادرات النفطية تدريجيًا.

غموض ترامب.. بين النفي وحشد القوات

في المقابل، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبني سياسة الغموض الاستراتيجي، حيث ينفي علنًا وجود نية لإرسال قوات برية إلى المنطقة، مؤكدًا أن بلاده تدرس تقليص وجودها العسكري.

غير أن هذا الخطاب يتناقض مع التحركات على الأرض، إذ تشير المعطيات إلى قيام الولايات المتحدة بحشد آلاف من قوات المارينز في المياه الإقليمية.

رسائل ردع أم تمهيد للتصعيد؟

تفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات عديدة حول النوايا الحقيقية لواشنطن: هل تمثل هذه الخطط مقدمة لعملية عسكرية وشيكة داخل إيران؟ أم أنها مجرد ورقة ضغط تهدف إلى إجبار طهران على إنهاء الحرب بشروط واشنطن؟.