السلطات البريطانية تعتقل إيرانيا حاول دخول قاعدة للغواصات النووية

كتب : وكالات

03:52 م 20/03/2026

الشرطة البريطانية أرشيفية

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين يشتبه بمحاولتهما دخول قاعدة بحرية في اسكتلندا يوم الخميس.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا لشبكة سي إن إن يوم الجمعة: “تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 34 عامًا وامرأة تبلغ 31 عامًا على صلة بالواقعة، والتحقيقات مستمرة”.

وقع الحادث في قاعدة HM Naval Base Clyde، المعروفة باسم فاسلين، والتي تُعد القاعدة الرئيسية لأسطول الغواصات النووية في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة PA Media أن الرجل إيراني الجنسية، وأضافت أن الثنائي لم يحاول اقتحام القاعدة، بل سألا عما إذا كان بإمكانهما الدخول قبل أن يُرفض طلبهما.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم اعتقالهما بعد ذلك بفترة وجيزة.

يقودها لامين يامال.. تعرف على قائمة إسبانيا لمواجهتي مصر وصربيا
رياضة محلية

رسمياً.. الرقابة تكشف أسباب رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض
سينما

طارق الشناوي عن رفع فيلم سفاح التجمع: "ضربة مباغتة لصناعة السينما"
سينما

تحذير طبي من وصلات الرموش.. كيف تؤثر على عينك؟
نصائح طبية

طلب تمويل أمريكي بـ200 مليار دولار لحرب إيران يواجه معارضة في الكونجرس
شئون عربية و دولية

