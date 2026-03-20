اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين يشتبه بمحاولتهما دخول قاعدة بحرية في اسكتلندا يوم الخميس.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا لشبكة سي إن إن يوم الجمعة: “تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 34 عامًا وامرأة تبلغ 31 عامًا على صلة بالواقعة، والتحقيقات مستمرة”.

وقع الحادث في قاعدة HM Naval Base Clyde، المعروفة باسم فاسلين، والتي تُعد القاعدة الرئيسية لأسطول الغواصات النووية في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة PA Media أن الرجل إيراني الجنسية، وأضافت أن الثنائي لم يحاول اقتحام القاعدة، بل سألا عما إذا كان بإمكانهما الدخول قبل أن يُرفض طلبهما.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم اعتقالهما بعد ذلك بفترة وجيزة.