إسرائيل تعتقل جنديًا من القبة الحديدية بشبهة التجسس لصالح إيران

11:31 ص 20/03/2026

أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال جندي احتياط خدم في منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، للاشتباه في تورطه في التجسس لصالح إيران وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي بتكليف من جهات إيرانية.
وقال بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" إن المشتبه به، ويدعى راز كوهين، كان على تواصل مع عملاء إيرانيين على مدى عدة أشهر.
وأضاف البيان أن كوهين، البالغ من العمر 26 عامًا، نفذ عددًا من المهام لصالح طهران، من بينها تسريب معلومات حساسة، مقابل مبالغ مالية.

